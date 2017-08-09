На Волині СБУ викрила групу спритників на незаконному прослуховуванні

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили організовану групу, яка прикриваючись одним з громадських формувань Волині, здійснювала несанкціоноване прослуховування та знімання інформації.

Правоохоронці встановили, що використовуючи спеціальні технічні засоби, зловмисники отримували інформацію та здійснювали візуальне спостереження за громадянами, серед яких були посадовці різних відомств.

Незаконно отриману інформацію учасники групи використовували в особистих та комерційних цілях. Оперативники спецслужби задокументували, що спецобладнання було контрабандно ввезено в Україну.

Під час обшуків у офісних приміщеннях, житлових будинках та автомобілях п’ять фігурантів справи, слідчі СБ України вилучили спеціальні засоби негласного отримання інформації, карти пам’яті із фотографіями, зброю різних калібрів, набої до неї, гранати Ф-1 та протипіхотні міни.

За матеріалами прес-центру СБУ