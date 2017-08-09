Маленький хлопчик загинув на Запоріжжі під час вибуху невідомого пристрою

Маленький хлопчик загинув на Запоріжжі під час вибуху невідомого пристрою

14:20 09.08.2017
Маленький хлопчик загинув на Запоріжжі під час вибуху невідомого пристрою

У Кам’янсько-Дніпровському районі внаслідок вибуху невстановленого предмета загинув 7-річний хлопчик.

9-го серпня о 10.25 до Кам’янсько-Дніпровського відділу Головного управління Національної поліції в Запорізькій області надійшло повідомлення з місцевої лікарні. До медичного закладу із села Велика Знам’янка доставили 7-річного хлопчика з численними тілесними ушкодженнями. Травми виявилися несумісними із життям дитини.

За попередньою інформацією, хлопчик знайшов на вулиці невідомий предмет, який вибухнув у нього в руках під час спроби його розібрати. На місці події працюють фахівці вибухотехнічної служби. Розпочато кримінальне провадження за ознаками ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство) з поміткою «нещасний випадок».

Триває досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області

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