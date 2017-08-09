Двох серійних домушників затримала поліція Київщини за планом "Перехоплення"

Двох серійних домушників затримала поліція Київщини за планом "Перехоплення"

16:20 09.08.2017
Двох серійних домушників затримала поліція Київщини за планом "Перехоплення"

Поліція Миронівки за «гарячими слідами» затримала серійних домушників.

Оперативники наздогнали зловмисників у сусідньому Кагарлицькому районі за 27 кілометрів. Саме туди поїхали підозрювані збувати крадені речі.

До поліції надійшов сигнал про крадіжку в місті Миронівка. Оперативники швидко відреагували на виклик та прибули на місце пригоди. Свідки розповіли правоохоронцям прикмети підозрюваних, та що саме викрали з дачного будинку.

Правоохоронці ввели план-перехоплення на дорогах, оскільки правопорушники рухалися на авто.
Двох шокованих зловмисників поліцейські наздогнали в місті Кагарлик та затримали в порядку ст. 208 КПК України. В цьому місті крадії хотіли збути награбоване.

З’ясувалося, що раніше судимі чоловіки «спеціалізувалися» саме на дачних будинках, де господарі бувають нечасто і вистежували об’єкти заздалегідь на автомобілі. Крали будь-які господарські речі: інструменти, цемент, опалювальні радіатори.

Поліція підозрює зловмисників у восьми крадіжках а також перевіряє на причетність до схожих правопорушень на території Київської області.

Досудове слідство триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Київській області

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