Двох серійних домушників затримала поліція Київщини за планом "Перехоплення"

Поліція Миронівки за «гарячими слідами» затримала серійних домушників.

Оперативники наздогнали зловмисників у сусідньому Кагарлицькому районі за 27 кілометрів. Саме туди поїхали підозрювані збувати крадені речі.

До поліції надійшов сигнал про крадіжку в місті Миронівка. Оперативники швидко відреагували на виклик та прибули на місце пригоди. Свідки розповіли правоохоронцям прикмети підозрюваних, та що саме викрали з дачного будинку.

Правоохоронці ввели план-перехоплення на дорогах, оскільки правопорушники рухалися на авто.

Двох шокованих зловмисників поліцейські наздогнали в місті Кагарлик та затримали в порядку ст. 208 КПК України. В цьому місті крадії хотіли збути награбоване.

З’ясувалося, що раніше судимі чоловіки «спеціалізувалися» саме на дачних будинках, де господарі бувають нечасто і вистежували об’єкти заздалегідь на автомобілі. Крали будь-які господарські речі: інструменти, цемент, опалювальні радіатори.

Поліція підозрює зловмисників у восьми крадіжках а також перевіряє на причетність до схожих правопорушень на території Київської області.

Досудове слідство триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Київській області