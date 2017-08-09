Двох серійних домушників затримала поліція Київщини за планом "Перехоплення"
Двох серійних домушників затримала поліція Київщини за планом "Перехоплення"
Поліція Миронівки за «гарячими слідами» затримала серійних домушників.
Оперативники наздогнали зловмисників у сусідньому Кагарлицькому районі за 27 кілометрів. Саме туди поїхали підозрювані збувати крадені речі.
До поліції надійшов сигнал про крадіжку в місті Миронівка. Оперативники швидко відреагували на виклик та прибули на місце пригоди. Свідки розповіли правоохоронцям прикмети підозрюваних, та що саме викрали з дачного будинку.
Правоохоронці ввели план-перехоплення на дорогах, оскільки правопорушники рухалися на авто.
Двох шокованих зловмисників поліцейські наздогнали в місті Кагарлик та затримали в порядку ст. 208 КПК України. В цьому місті крадії хотіли збути награбоване.
З’ясувалося, що раніше судимі чоловіки «спеціалізувалися» саме на дачних будинках, де господарі бувають нечасто і вистежували об’єкти заздалегідь на автомобілі. Крали будь-які господарські речі: інструменти, цемент, опалювальні радіатори.
Поліція підозрює зловмисників у восьми крадіжках а також перевіряє на причетність до схожих правопорушень на території Київської області.
Досудове слідство триває.
За матеріалами ВК ГУНП у Київській області