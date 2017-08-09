На Луганщині взято під варту підозрюваного у навмисному вбивстві

Досудовим розслідуванням встановлено, що наприкінці липня поточного року в селі Нянчине Білокуракинського району Луганської області двоє чоловіків розпивали спиртні напої, після чого між ними виник конфлікт. Під час сварки зловмисник наніс один удар ножем у грудну клітину своєму приятелю, після отримання яких, останній помер на місці.

На теперішній час вбивці повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

Санкція ч. 1 ст. 115 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

За матеріалами прес-служби прокуратури Луганської області