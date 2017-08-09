У Запоріжжі взято під варту трьох зухвалих вуличних грабіжників

Завдяки спільним скоординованим заходам працівників прокуратури та кримінальної поліції встановлено та затримано в порядку ст. 208 КПК України суспільно-небезпечну злочинну групу у складі трьох осіб, причетних до вчинення грабежів на території м. Запоріжжя.

Встановлено, що мешканці м. Маріуполя віком від 25 до 31 року вчинили щонайменше 5 грабежів у різних районах м. Запоріжжя. Молодики розробили злочинний план, відповідно до якого здійснювали напади на жінок, у яких зривали золоті прикраси.

Наразі вказаним особам повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України, за який їм загрожує покарання до 6 років позбавлення волі. На цей час задоволені клопотання прокуратури та всім трьом зловмисникам обрано запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

У кримінальному провадженні триває досудове розслідування, нагляд за повнотою об’єктивністю якого здійснюється прокурорами Запорізької місцевої прокуратури № 2.

За матеріалами прес-служби прокуратури Запорізької області