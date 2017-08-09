На Одещині судитимуть поліцейського, який взяв хабар від винуватця смертельної ДТП

Слідчі прокуратури області завершили досудове розслідування та направили до Київського районного суду м. Одеси обвинувальний акт стосовно колишнього співробітника органів поліції, підозрюваного у хабарництві (ч. 3 ст. 368 КК України).

Так, 27 квітня 2017 року старший слідчий органів поліції вимагав та одержав 1 тисячу доларів США неправомірної вигоди від юриста, який надавав правову допомогу учаснику дорожньо-транспортної пригоди.

Слід зазначити, що унаслідок ДТП загинула людина, а хабар мав «посприяти» клієнту юрисконсульта у вирішенні питання щодо не притягнення винуватця до кримінальної відповідальності.

Вказану особу викрили слідчі прокуратури спільно зі співробітниками УСБУ в області та УВБ в Одеській області ДВБ НП України.

За матеріалами прес-служби прокуратури Одеської області