Суд обрав запобіжний захід сумчанам за жорстокий напад на киянина

Суд обрав запобіжний захід сумчанам за жорстокий напад на киянина

15:40 09.08.2017
Суд обрав запобіжний захід сумчанам за жорстокий напад на киянина
Київською місцевою прокуратурою №5 повідомлено про підозру трьом мешканцям Сумської області, причетним до розбійного нападу та незаконного позбавлення волі киянина.
 
У квітні 2017 року, перебуваючи на вул. Пріорській у Оболонському районі Києва, молодики заштовхнули киянина до салону автомобіля марки «Volkswagen Golf 3» та нанесли останньому чисельну кількість ударів в тулуб та голову. Погрожуючи ножем, злочинці заволоділи особистими речами і грошовими коштами постраждалого, чим спричинили останньому майнову шкоду на загальну суму майже 28 тис. гривень.
 
Після чого зловмисники покинули автомобіль з потерпілим на одній з вулиць Києва та зникли з місця скоєння злочину.
 
Правоохоронці затримали злочинців у м. Шостка Сумської області, де вони переховувались від слідства.
 
Наразі їм повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ч. 146 (незаконне позбавлення волі), ч. 2 ст. 187 (розбій) КК України та за клопотанням місцевої прокуратури судом обрано для підозрюваних запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Досудове розслідування, в ході якого буде перевірена причетність зловмисників до вчинення аналогічних злочинів, триває.

За матеріалами прес-служби прокуратури Києва

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