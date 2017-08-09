У Мелітополі сусідський конфлікт закінчився жорстоким вбивством

До п’ятнадцяти років позбавлення волі загрожує мешканцю Мелітополя, який спричинив смертельні ножові поранення сусіду. Триває досудове розслідування.

Об 11:32 до чергової частини Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області надійшло повідомлення про вбивство.

Поліцейські встановили, що 44-річний чоловік в результаті раптово виниклої сварки спричинив ножові поранення сусіду 1971 року народження. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер. Труп направлено до моргу для проведення судово-медичної експертизи.

З місця злочину вилучені речові докази. Зловмисника затримали в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області