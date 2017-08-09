На Запоріжжі нещасну жінку забили на смерть металевим прутом

На Запоріжжі нещасну жінку забили на смерть металевим прутом

20:30 09.08.2017
На Запоріжжі нещасну жінку забили на смерть металевим прутом

Працівниками Дніпрорудненського відділення Головного управління Національної поліції в Запорізькій області затримано громадянина, який обґрунтовано підозрюється у вбивстві своєї близької родички.О пів на дев’яту ранку до Дніпрорудненського відділення Василівського відділу поліції надійшло повідомлення про вбивство у селі Мала Білозерка. За місцем мешкання по вулиці Садовій було виявлено труп жінки 1935 року народження з тілесними ушкодженнями в області голови.

Вжитими заходами розшуку поліцейські встановили та затримали підозрюваного – родича загиблої 1987 року народження. Згаданий громадянин за допомогою металевого прута завдав потерпілій тілесних ушкоджень, не сумісних із життям.

Підозрюваного затримано.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області

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