У Києві 56-річну жінку забили на смерть просто на цвинтарі

Подія сталася на території кладовища Деснянського району столиці. До чергової частини районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що на цвинтарі знайдено труп жінки із ознаками насильства.

На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група та керівництво Деснянського управління поліції. Під час проведення огляду тіла медичний працівник та правоохоронці помітили травми на її обличчі.

Правоохоронці з’ясували, що померла – 56-річна жінка без постійного місця мешкання, яка підробляла на території кладовища прибиранням могил. Окрім цього, потерпіла зловживала алкоголем.

Під час відпрацювання злочину правоохоронці районного управління поліції встановили, що помела жінка напередодні вживала алкогольні напої із двома безхатченками. З одним із товаришів по чарці у неї стався словесний конфлікт, у розпалі якого 36-річний зловмисник наніс численні удари їй в обличчя. Через деякий час жінка померла.

Завдяки оперативному реагуванню працівників Деснянського управління поліції зловмисника затримали.

Правоохоронці з’ясували, що нападник – 36-річний уродженець іншої держави, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості та крадіжки.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві