На Донеччині поліцейські вилучили у водія-перевізника вогнепальну зброю

Співробітники Волноваського відділу поліції спільно з працівниками прикордонної служби зупинили спробу ввезення зброї з окупованої території. З автомобіля під керуванням 53-річного жителя Волноваського району вилучено гранату РГД-5, пістолет Макарова та понад 60 патронів.

За попередньою інформацією, чоловік займався перевезенням пасажирів з підконтрольної Україні території в окупований Донецьк та назад.

Під час ретельної перевірки у момент перетину блокпосту в автомобілі було виявлено арсенал нелегальної зброї.

Варто відзначити, що, згідно з базами даних МВС, пістолет Макарова з 2014 року значиться викраденим з лінійного відділу міліції на станції Слов’янськ.

Вилучена зброя та боєприпаси направлені на експертизу.

Водій, який перевозив арсенал, доставлений у Волноваський відділ поліції, з ним працюють поліцейські.

Факт внесений в Єдиний реєстр досудових розслідувань з попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами».

Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області