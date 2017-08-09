На Донеччині затримано молодика, який вдарив ножем підлітка

Виклик до поліції надійшов сьогодні близько 08:00 години від лікарів травматологічного відділення.

Медики повідомили, що ними обслугований 16 – річний хлопець в стані алкогольного сп’яніння з чисельними тілесними ушкодженнями та ножовим пораненням правого передпліччя.

Для з’ясування всіх обставин поліцейські негайно виїхали до лікарні.

Співробітники ювенальної превенції встановили, що напередодні підліток зустрівся зі своїм 22 – річним знайомим та його подругою, які запросили його в гості. Старший хлопець придбав в магазині горілки, і вони пішли до нього додому. Вже вранці на ґрунті ревнощів між хлопцями виник конфлікт під час якого господар квартири схопив ніж та вдарив ним гостя.

На щастя поранення не є небезпечним. Хлопцю надана медична допомога.

Батьки підлітка не знали, що син не ночує вдома, вони були на роботі в нічну зміну і тільки вранці дізналися про те, що трапилося.

Правову оцінку факт отримає після проведення першочергових оперативних і слідчих дій.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області