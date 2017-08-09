У Херсоні пенсіонерка стала жертвою шахрайства з "обміном грошей"

Жертвою шахрайки стала 78-річна жителька Дніпровського району міста Херсона. Довірившись зловмисниці, жінка віддала їй на обмін усі свої заощадження – 800 доларів, а натомість отримала сувенірні банкноти.

Незважаючи на широку роз’яснювальну кампанію та регулярні попередження з боку поліції, громадяни через свою довірливість продовжують ставати жертвами шахраїв.

У Call-Центр «102» херсонської поліції звернулась 78-річна херсонка. Вона розповіла, що до її помешкання завітала невідома жінка. Незнайомка представилась банківським працівником. Вона повідомила, що доларові купюри старого зразка вилучають з обігу та їх необхідно замінити на нові. Потерпіла погодилась обміняти купюри та передала зловмисниці усі свої заощадження - 800 доларів. Після чого шахрайка віддала заявниці нібито купюри нового зразку. Лише через кілька годин потерпіла зрозуміла, що нові купюри виявились підробкою (сувенірні).



Як повідомив заступник начальника слідчого відділу Дніпровського відділення поліції Денис Лелюк, за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство».

Працівники поліції вживають заходи щодо встановлення особи зловмисниці та її затримання.

За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області

