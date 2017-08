СБУ: оголошено про підозру комерсанту який пропонував хабар посадовцю

Співробітники Служби безпеки України спільно з Генпрокуратурою та у взаємодії з Фондом гарантування вкладів фізичних осіб викрили представника страхової компанії, який намагався дати хабара посадовцю Фонду.

Правоохоронці встановили, що страхова компанія зберігала понад десять мільйонів гривень на рахунках одного з банків, визнаного неплатоспроможним. Менеджмент компанії звернувся до Фонду гарантування з вимогою виплатити ці грошей за механізмом, який протирічить встановленій законодавством процедурі.

Отримавши офіційну відмову, ділки вирішили звернутися до уповноваженої особи Фонду з ліквідації банку. Представник страховиків неодноразово пропонував посадовцю «вирішити» питання з поверненням грошей через протиправний механізм. Врешті зловмисник запропонував чиновнику за сприяння десять тисяч доларів США, про що посадовець відразу повідомив правоохоронців.

Співробітники спецслужби затримали представника страхової компанії в Києві під час спроби передачі у відділенні банку першої половини суми.

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 369 (Надання неправомірної вигоди службовій особі за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України, представнику страхової компанії повідомлено про підозру в скоєнні злочину.

Досудове слідство триває.

За матеріалами прес-центру СБУ

