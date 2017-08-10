Поліція Закарпаття затримала митника за вимагання хабара

Поліція Закарпаття затримала митника за вимагання хабара

02:00 10.08.2017
Поліція Закарпаття затримала митника за вимагання хабара

Оперативники обласного управління захисту Нацполіції та слідчі прокуратури Закарпатської області задокументували злочинну схему систематичного вимагання та отримання неправомірних вигод службовими особами пункту пропуску "Вилок" Закарпатської митниці.

За не розмитнення товарів та агрегатів до автомобілів та ввезення їх на територію України митники вимагали від підприємця одну тисячу доларів США хабара.

Правоохоронці затримали посадовця на робочому місці під час отримання другого траншу неправомірної вигоди. Загальна сума одержаних коштів – 600 доларів США.

На даний час оперативники перевіряють причетність до вказаних злочинних схем керівництво Закарпатської митниці ДФС.

Санкція статті 368 КК України, за якою відкрито кримінальне провадження, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5-ти до 10-ти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років, з конфіскацією майна.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області

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