На Донеччині двох рецидивістів судитимуть за вимагання грошей

Прокуратурою Донецької області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 2 осіб, які протягом 3 місяців вимагали у мешканця Донеччини грошові кошти у сумі 6 500 доларів США.

Слідчими встановлено, що 28-річний раніше неодноразово судимий уродженець м. Костянтинівки вирішив створити та очолити групу, діяльність якої полягала би у вимаганні і отриманні незаконної грошової винагороди у мешканців області. До своєї протиправної діяльності він долучив знайомого 1985 р.н., також раніше судимого.

У березні поточного року зловмисники почали вимагати грошові кошти у сумі 6500 доларів США у мешканця с. Іванопілля Костянтинівського району. У випадку невиконання цих вимог обвинувачені погрожували застосуванням до потерпілого та членів його родини насильства, тілесних ушкоджень або смерті. Сприймаючи погрози реально, останній погодився на протиправні вимоги.

Не маючи усієї суми, потерпілий віддавав зловмисникам гроші частинами протягом 3 місяців. Загалом дії правопорушників спричинили чоловіку матеріальну шкоду на суму 12 000 гривень та 1000 доларів США.

У травні, після отримання чергової частини грошових коштів, обвинувачених затримали співробітники поліції.

Наразі кримінальне провадження за ч.2 ст. 189 КК України (вимагання) направлено до Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області для розгляду по суті.

Чоловікам загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Донецької області