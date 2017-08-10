На Донеччині злодія засуджено за втягування неповнолітнього у злочинну діяльність

У суді доведено, що 26-річний чоловік у пошуках «легких грошей» влітку 2016 року, знаходячись у с. Кирилівка Волноваського району, у вечірній час проникав до будинків та інших приміщень, де здійснював крадіжки. Він викрадав те, що можна було збути або здати на брухт.

Крім того, він втягнув у злочинну діяльність 16-річного неповнолітнього, запропонувавши йому викрасти із гаража зварювальний апарат та генератор, а отримані від збуту викрадених речей гроші – поділити.

Виступаючи ініціатором крадіжки, зловмисник розподілив ролі, згідно із якими він мав проникнути до гаража, а неповнолітній - стояти у дворі та спостерігати, щоб попередити спільника у разі небезпеки. Намагаючись викрасти з гаража чуже майно загальною вартістю 1 200 гривень, обидва обвинувачені були затримані на місці злочину господарем.

Вироком Волноваського районного суду чоловіка та неповнолітнього визнано винними та засуджено до умовного терміну покарання за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 (замах на злочин), ч.3 ст.185 (крадіжка), ч.1 ст. 304 (втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність) КК України.

Не погодившись з вироком суду першої інстанції та покаранням, призначеним 26-річному обвинуваченому, прокуратура Донецької області внесла апеляційну скаргу.

Апеляційним судом Донецької області враховано доводи прокурора та за сукупністю злочинів чоловіку призначено більш суворе покарання – 4 роки позбавлення волі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Донецької області