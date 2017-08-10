Бухгалтер за підозрою у привласненні коштів підприємства, постане перед судом

Первомайська місцева прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно головного бухгалтера одного з приватних підприємств смт. Сахновщина за фактом привласнення коштів у великих розмірах (ч. 4 ст. 191 КК України).

Як повідомив керівник місцевої прокуратури Володимир Говоруха, 29-річну жінку підозрюють у привласненні майже 230 тис. грн. підприємства.

«Досудовим розслідуванням встановлено, що головбух користувалася довірою керівництва і мала «ключ» до електронного підпису директора підприємства. Зловживаючи службовим становищем, вона самовільно, без згоди начальства, протягом 9 місяців знімала з банк івського рахунку підприємства гроші та перераховувала їх на свою картку. Недостачу виявили лише під кінець 2016 року, коли банк відмовився перераховувати кошти підряднику, посилаючись на відсутність на рахунку необхідної суми», - розповів В. Говоруха.

Максимальна санкція статті передбачає 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років.

За матеріалами прес-служби прокуратури Харківської області