Бухгалтер за підозрою у привласненні коштів підприємства, постане перед судом
Бухгалтер за підозрою у привласненні коштів підприємства, постане перед судом
Первомайська місцева прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно головного бухгалтера одного з приватних підприємств смт. Сахновщина за фактом привласнення коштів у великих розмірах (ч. 4 ст. 191 КК України).
Як повідомив керівник місцевої прокуратури Володимир Говоруха, 29-річну жінку підозрюють у привласненні майже 230 тис. грн. підприємства.
«Досудовим розслідуванням встановлено, що головбух користувалася довірою керівництва і мала «ключ» до електронного підпису директора підприємства. Зловживаючи службовим становищем, вона самовільно, без згоди начальства, протягом 9 місяців знімала з банківського рахунку підприємства гроші та перераховувала їх на свою картку. Недостачу виявили лише під кінець 2016 року, коли банк відмовився перераховувати кошти підряднику, посилаючись на відсутність на рахунку необхідної суми», - розповів В. Говоруха.
Максимальна санкція статті передбачає 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років.
За матеріалами прес-служби прокуратури Харківської області