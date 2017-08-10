Бухгалтер за підозрою у привласненні коштів підприємства, постане перед судом

Бухгалтер за підозрою у привласненні коштів підприємства, постане перед судом

04:00 10.08.2017
Бухгалтер за підозрою у привласненні коштів підприємства, постане перед судом
Первомайська місцева прокуратура  направила до суду обвинувальний акт стосовно головного бухгалтера одного  з приватних підприємств смт. Сахновщина за фактом привласнення коштів у великих розмірах (ч. 4 ст. 191 КК України).
Як повідомив керівник місцевої прокуратури Володимир Говоруха,  29-річну жінку підозрюють у привласненні майже 230 тис. грн. підприємства.
 
«Досудовим розслідуванням встановлено, що головбух користувалася довірою керівництва і мала «ключ» до електронного підпису директора підприємства. Зловживаючи службовим становищем, вона самовільно, без згоди начальства, протягом 9 місяців знімала з банківського рахунку підприємства гроші та перераховувала їх на свою картку. Недостачу виявили лише під кінець 2016 року, коли банк відмовився перераховувати кошти підряднику, посилаючись на відсутність на рахунку необхідної суми», - розповів В. Говоруха.
 
Максимальна санкція статті передбачає 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років.
За матеріалами прес-служби прокуратури Харківської області
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