На Сумщині судитимуть членів ОЗГ за створення потужної нарколабораторії

Прокуратурою Сумської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно групи із трьох осіб, які організували підпільну лабораторію для виготовлення сильнодіючих наркотичних засобів з метою збуту та здійснювали незаконний обіг доходів, отриманих від злочинної діяльності.

Окрім того, одному з трьох учасників ОЗГ також інкриміновано схиляння неповнолітнього до протиправних дій та вживання психотропних речовин, незаконне поводженні із бойовими припасами та вибуховими речовинами.

Досудовим розслідуванням встановлено, що троє чоловіків 40, 39 та 26 років в одному із сіл Сумського району знайшли покинутий будинок, де організували виробництво сильнодіючих наркотиків, які в подальшому реалізовували по всій Україні. Також один із учасників ОЗГ придбав арсенал зброї з метою знищення місця виготовлення наркотичних засобів при викритті. Разом з тим йому вдалось втягнути 17-річного юнака в злочинну діяльність, зокрема до реалізації та вживання наркотичних засобів.

Організатора та двох його спільників вдалось затримати 25 березня 2017 року. Тоді під час обшуку в зловмисників вилучено велику кількість наркотиків і обладнання для їхнього виробництва, а також зброю: 29 проміжних патронів до автоматів Калашникова, гранату типу Ф-1, гранату типу РГД-5 та два запали УЗРГМ.

Як повідомив начальник відділу прокуратури Сумської області Олександр Маслюк, на даний час за клопотанням прокуратури затримані перебувають під вартою. За скоєне їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Сумської області