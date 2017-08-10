Прокуратура на Чернігівщині оскаржила вирок суду щодо непутящої матері

Прокуратура на Чернігівщині оскаржила вирок суду щодо непутящої матері

06:01 10.08.2017
Прокуратура на Чернігівщині оскаржила вирок суду щодо непутящої матері

Прилуцькою місцевою прокуратурою оскаржено вирок Прилуцького міськрайонного суду, яким у липні поточного року застуджено до 3 років позбавлення волі із іспитовим строком на 3 роки матір, яка залишила свою новонароджену дитину на кладовищі в одному із сіл Прилуцького району (ч. 2 ст. 135 КК України).

У суді прокурором доведено, що у серпні 2016 року жителька міста Прилук, перебуваючи на кладовищі в с. Дубовий Гай, народила живу, доношену та життєздатну дитину. Водночас розуміючи, що немовля перебуває в небезпечному для життя стані та позбавлене можливості вжити заходів до самозбереження, жінка не надала немовляті необхідної допомоги та залишила його на кладовищі.

Враховуючи ступінь тяжкості та суспільну небезпечність вчиненого злочину, 9ухвалений вирок  суду оскаржено у зв’язку із м’якістю призначеного покарання.

За матеріалами прес-служби прокуратури Чернігівської області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Яніна Соколовська
Головний редактор порталу «Известия в Україні»
Реакція українців на загибель Ірини Бережної - це був тест на людяність
08.08.2017
Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
Україна різна і українці різні. І у нашому розмаїтті - наша сила!
25.07.2017
Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії, правник
Вбивство у Дніпрі: Україна перетворюється на Дикий Захід
25.07.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.