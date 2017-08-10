Прокуратура на Чернігівщині оскаржила вирок суду щодо непутящої матері

Прилуцькою місцевою прокуратурою оскаржено вирок Прилуцького міськрайонного суду, яким у липні поточного року застуджено до 3 років позбавлення волі із іспитовим строком на 3 роки матір, яка залишила свою новонароджену дитину на кладовищі в одному із сіл Прилуцького району (ч. 2 ст. 135 КК України).

У суді прокурором доведено, що у серпні 2016 року жителька міста Прилук, перебуваючи на кладовищі в с. Дубовий Гай, народила живу, доношену та життєздатну дитину. Водночас розуміючи, що немовля перебуває в небезпечному для життя стані та позбавлене можливості вжити заходів до самозбереження, жінка не надала немовляті необхідної допомоги та залишила його на кладовищі.

Враховуючи ступінь тяжкості та суспільну небезпечність вчиненого злочину, 9ухвалений вирок суду оскаржено у зв’язку із м’якістю призначеного покарання.

За матеріалами прес-служби прокуратури Чернігівської області