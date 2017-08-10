На Київщині затримали небезпечного серійного ґвалтівника-рецидивіста

39-річний чоловік майже рік тому повернувся з місць позбавлення волі, де відбував покарання за скоєння аналогічних злочинів.

За ґратами зловмисник провів 22 роки. Цього разу нападник з ножем накинувся на двох молодих дівчат, щоб задовольнити свою статеву пристрасть та відібрати гроші.

До поліції Київщини звернулись двоє дівчат 18-ти та 21-го років та повідомили: напередодні вони вирішили вдвох подорожувати до Одеси автостопом. На зупинці громадського транспорту в с. Софіївська Борщагівка, Києво-Святошинського району, вони зупинили автомобіль «Daewoo Lanos». Водій погодився їх підвезти, оскільки він їхав саме у цьому напрямку.

У місті Васильків чоловік запропонував своїм пасажиркам переночувати в орендованій ним квартирі. Заманивши жертв до квартири, зловмисник, погрожуючи ножем та застосувавши фізичну силу, вступив у статеві відносини з дівчатами проти їх волі. Після чого він на власному автомобілі вивіз дівчат на автозаправну станцію біля смт. Калинівка, де погрожуючи ножем, відібрав у них гроші та зник у невідомому напрямку.

На пошук нападника був орієнтований весь особовий склад Васильківського відділу поліції та поліцейські сусідніх районів. Правоохоронці одразу розпочали проводити комплекс невідкладних оперативно-розшукових заходів з метою встановлення особи ґвалтівника та його затримання.

Завдяки кропіткій професійній роботі оперативники того ж дня затримали насильника в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Ним виявився раніше судимий 39-річний житель Києво-Святошинського району. Зловмисник зізнався у скоєному, визнав свою провину і надав правдиві покази.

За матеріалами ВК ГУНП у Київській області