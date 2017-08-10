На Дніпропетровщині сімейна вечеря закінчилась різаниною та вбивством

Близько 02:30 до поліції Кам’янського надійшло повідомлення про те, що з місця мешкання до лікарні госпіталізовано 56-річного чоловіка з проникаючим ножовим пораненням грудної клітини.

Поліцейські виїхали до місця проживання чоловіка по вулиці Василівській. Вдома перебували 49-річна дружина і 32-річний син потерпілого, обидва були дуже п'яні. На питання правоохоронців, де глава сімейства отримав травму, вони намагалися сказати, що він її отримав «десь там», у якомусь розважальному закладі, куди ходив за черговою порцією алкоголю.



Однак відсутність слідів крові в під'їзді і навколо викликали сумніви в словах домочадців.

Незважаючи на неправдиві свідчення, поліцейські з’ясували всі обставини події. Виявилося, що напередодні ввечері родина зібралася за столом і розпивала спиртні напої. Спиртного не вистачило, тож вони ще чотири рази бігали за добавкою. Під час пиятики дружина і чоловік посварилися. Голова сім’ї став обзивати дружину. Розсердившись на образу, вона схопила кухонний ніж і завдала чоловікові удар в грудну клітку. Зрозумівши, що трапилось, жінка з сином викликали «швидку», потім поліцію. Реанімаційні заходи не допомогли лікарям врятувати чоловіку життя, бо ніж зачепив серце.



Протверезівши, підозрювана зізналася в скоєному. З її слів, останні 10 років вони з чоловіком не знаходили спільної мови і просто жили в одній квартирі. Чоловік ніде не працював і жив на пенсію дружини (вона - інвалід ІІ групи). Жінка, в свою чергу, ще й заробляла гроші, працюючи на приватних городах.

Знаряддя злочину – ніж – вилучено. Судом Заводського району стосовно жінки обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області