На Миколаївщині вчинив тяжкий злочин звільнений за законом Савченко

Близько 01:45 ночі до Первомайського відділу поліції надійшла інформація від чергового лікаря міської лікарні про те, що до них доставлено 28-річного місцевого мешканця із проникаючим поранення черевної порожнини.

З’ясовуючи обставини за вказаною подією, правоохоронці встановили, що напередодні постраждалий разом зі своїми приятелями відпочивав на міському пляжі у м. Первомайськ. Під час відпочинку між ним та невідомим чоловіком виникла конфліктна ситуація, в результаті якої незнайомець несподівано наніс потерпілому удар ножем в область живота.

Пораненого було доставлено до лікарні, де медики надали йому необхідну допомогу. Для встановлення остаточного ступеню тяжкості отриманих потерпілим тілесних ушкоджень було призначено судово-медичну експертизу. Відповідно до висновку експерта йому спричинено тяжкі тілесні ушкодження у вигляді проникаючого колото-різаного поранення черевної порожнини.

Працівники кримінальної поліції, провівши ряд розшукових заходів, упродовж декількох днів встановили особу зловмисника та його місцезнаходження. Ним виявився 24-річний мешканець Вінницької області, який маючи на меті уникнути покарання за вчинений ним злочин одразу втік до сусідньої Одеської області. Як з’ясувалось, злодій вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів та має 7 років загального «стажу» відбуття покарання у місцях позбавлення волі, звільнившись з них нещодавно у липні 2017 року за «Законом Савченко».

Зловмисник був затриманий правоохоронцями у порядку ст.208 КПК України, за узгодженням із прокуратурою йому оголошено про підозру за скоєний злочин, судом обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області