У Черкасах 30-річній жінці проломили голову

У Черкасах 30-річній жінці проломили голову

08:20 10.08.2017
У Черкасах 30-річній жінці проломили голову

До чергової частини Черкаського відділу поліції надійшло повідомлення з приймального відділення однієї із лікарень міста про те, що до них звернулась 30-річна черкащанка, у якої лікарі виявили перелом основи черепа, закритий перелом щелепи та черепно-мозкову травму. За викликом виїхала слідчо-оперативна група.

На запитання правоохоронців жінка чіткої відповіді надати не змогла, бо була в стані алкогольного сп’яніння.

Правоохоронці зрозуміли, що її за місцем проживанням побив співмешканець. Виїхавши за адресою потерпілої, правоохоронці від можливих свідків дізналися, що люди бачили, як вона зі своїм співмешканцем заходила в квартиру цілою та неушкодженою. Звідти було чутно крики та бійка.

Потім жінка вийшла з приміщення побита і пішла в невідомому напрямку.

Підозрюваним виявився раніше судимий 40-річний співмешканець потерпілої. Чоловік чітко пояснити, що трапилось не зміг, бо був в стані алкогольного сп’яніння. З помешкання поліцейські вилучили дерев’яний брус зі слідами крові.

Проводиться перевірка.

За матеріалами ВК ГУНП у Черкаській області

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