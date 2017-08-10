У Києві злодій за годину вчинив два розбійні напади, - поліція

У Києві злодій за годину вчинив два розбійні напади, - поліція

08:40 10.08.2017
У Києві злодій за годину вчинив два розбійні напади, - поліція

До відділу поліції на станції «Київ-Пасажирський» звернувся житель Вінницької області із повідомленням про те, що його побив та пограбував невідомий. Після нападу незнайомця у потерпілого зникли документи, 300 гривень та квиток на потяг.

Згодом до поліції звернувся ще один потерпілий. Він повідомив поліції, що поблизу залізничного вокзалу невідомий відібрав у нього планшет. У результаті проведення оперативно-розшукових заходів зловмисника затримали. Обидва чоловіки впізнали свого кривдника.

Слідчими Солом’янського управління поліції відкрито кримінальні провадження за ч. 2 ст. 186 (Грабіж) та ч. 1 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Затриманому може загрожувати до семи років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

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