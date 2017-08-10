На Житомирщині автомобіль влетів у стовп, постраждала юна дівчина

Дорожньо-транспортна пригода сталась на одній з вулиць міста Коростишів.

За попередньою інформацією, водій автомобіля «Volkswagen Golf», 23-річний житель районного центру, не впорався з керуванням та вчинив зіткнення з бетонною електроопорою.

У результаті ДТП травми отримала пасажирка автомобіля, 16-річна жителька м. Коростишева.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває з’ясування причин та обставин події.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області