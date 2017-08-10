У Харкові поліцейські за кілька годин затримали кривдників пенсіонерки

У Харкові поліцейські за кілька годин затримали кривдників пенсіонерки

18:30 10.08.2017
У Харкові поліцейські за кілька годин затримали кривдників пенсіонерки

Менше трьох годин знадобилося працівникам Індустріального відділу поліції, аби встановити та затримати 32-річного підозрюваного.

На номер 102 зателефонувала 50-річна мешканка району та повідомила, що на вулиці Миру до неї підбіг невідомий, зірвав з шиї два золотих ланцюжки з двома кулонами та швидко втік.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Індустріального відділу поліції.

Правоохоронці оглянули місце злочину, опитали можливих свідків події, встановили прикмети зловмисника. Менше трьох годин знадобилося правоохоронцям, аби затримати підозрюваного. Ним виявився 32-річний безробітний місцевий мешканець.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Олександр Мусієнко
Керівник Центру військово-правових досліджень
Чи допоможе проект Стіна на сході України захиститися від Росії?
10.08.2017
Денис Ципін
Адвокат, голова Центру Конфліктології і Права
Янукович может не дожить до вердикта суда
10.08.2017
Яніна Соколовська
Головний редактор порталу «Известия в Україні»
Реакція українців на загибель Ірини Бережної - це був тест на людяність
08.08.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.