У Харкові поліцейські за кілька годин затримали кривдників пенсіонерки

Менше трьох годин знадобилося працівникам Індустріального відділу поліції, аби встановити та затримати 32-річного підозрюваного.

На номер 102 зателефонувала 50-річна мешканка району та повідомила, що на вулиці Миру до неї підбіг невідомий, зірвав з шиї два золотих ланцюжки з двома кулонами та швидко втік.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Індустріального відділу поліції.

Правоохоронці оглянули місце злочину, опитали можливих свідків події, встановили прикмети зловмисника. Менше трьох годин знадобилося правоохоронцям, аби затримати підозрюваного. Ним виявився 32-річний безробітний місцевий мешканець.



Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

