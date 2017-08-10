На Сумщині засуджено вбивцю жінки, яка заснула замість інтиму

Конотопською місцевою прокуратурою підтримано державне обвинувачення у кримінальному провадженні за ч.2 ст.121 КК України (умисні тяжкі тілесні ушкодження, що спричинили смерть потерпілого).

За результатами судового розгляду постановлено вирок, яким визнано винним жителя одного із сіл Білопільского району в інкримінованому злочині та засуджено до 8 років 6 місяців позбавлення волі.

Встановлено, що молода жінка, перебуваючи у гостях 57-річного чоловіка, після вживання спиртного заснула. Господар же, розгнівавшись, спричинив їй близько 90 ударів по всьому тілу.

Від отриманих тілесних ушкоджень потерпіла померла, хоча були шанси на життя за умови своєчасного надання медичної допомоги.

За матеріалами прес-служби прокуратури Сумської області