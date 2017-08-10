В одній з лікарень Київщини бухгалтери привласнювали гроші медиків

Прокуратурою Київської області викрито незаконну схему працівників бухгалтерії районної лікарні щодо заволодіння грошовими коштами медичних працівників.

Фастівською місцевою прокуратурою завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні та скеровано обвинувальний акт до суду для розгляду по суті щодо працівників центральної районної лікарні одного з районів Київщини.

Встановлено, що двоє спеціалістів з розрахунків централізованої бухгалтерії районної лікарні, протягом 2015 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, за попередньою змовою між собою, вносили неправдиві дані у відомість із заробітної плати окремих працівників лікарні, таким чином зменшуючи оплату їхньої праці.

У подальшому, підроблені відомості надавали до банку для нарахування зарплати, а різницю отримували на особисті карткові рахунки.

Завдяки такій схемі шахрайки заволоділи грошовими коштами на загальну суму понад 35 тис грн.

Дії жінок кваліфіковано за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розстрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим стаговищем) та ч. 1 ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, плантіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними горшима, обладнанням для їх виготовлення) КК України.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі строком від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

За матеріалами прес-служби прокуратури Київської області