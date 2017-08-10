На Закарпатті членів банди засуджено за озброєні напади та грабунки

Набув законної сили вирок Хустського районного суду, яким засуджено трьох членів організованої злочинної групи, що в період з грудня 2013 по липень 2014 р. здійснили серію розбійних нападів на громадян та крадіжок чужого майна на території Тячівського та Хустського районів.

Державним обвинувачем в судовому засіданні доведено, що в період з грудня 2013 по липень 2014 р. вказані особи здійснили чотири розбійні напади на громадян та три крадіжки чужого майна заподіявши потерпілим шкоди на загальну суму більше півмільйона гривень. Нападали на потерпілих у їх приватних будинках, погрожуючи вогнепальною зброєю та побоями, які є небезпечними для життя чи здоров’я в момент заподіяння, змушуючи таким їх чином віддати гроші та інше цінне майно.

Щоб уникнути ідентифікації, злочинці під час нападів використовували маски з прорізами для очей та рукавиці. Затримали нападників по гарячих слідах після вчинення ними останнього злочину.

Відразу після затримання злочинцям було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Вказані особи визнані винними у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 187 КК України та ч. 5 ст. 185 ККУ України та засуджені до 8 років позбавлення волі із конфіскацією майна кожен.

За матеріалами прес-служби прокуратури Закарпатської області