Іноземець загинув під колесами трактору у Харківській області

Громадянин Німеччини потрапив під колеса трактора, коли той здійснював сільсько-господарчі роботи з дискової обробки поля.

Тіло 48-річного чоловіка було виявлено кілька днів тому на території Дергачівського району, на узбіччі ґрунтової дороги між Дергачами та селищем Семенівка. Його особу було відразу встановлено – загиблий мав при собі відповідні документи.

Згідно з судово-медичним розтином, смерть чоловіка настала внаслідок тупої травми живота та грудної клітини, а також механічної асфіксії внаслідок стискання грудей та живота. Відомості за даним фактом було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.



В ході досудового слідства було встановлено, що вранці 5 серпня 37-річний водій трактора проводив поблизу селища Семенівка сільсько-господарчі роботи.

Здійснюючи розворот, він не помітив чоловіка, який лежав на відстані 10 метрів від краю поля та наїхав на нього. Тракторист навіть не зрозумів, що переїхав людину, і продовжив рух далі.



З урахуванням усіх обставин кваліфікацію по даному кримінальному провадженню було змінено на ч.1 ст.119 (вбивство через необережність) Кримінального кодексу України.



Жителю села Солоніцевка повідомлено про підозру у скоєнні даного кримінального правопорушення, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Максимальне покарання згідно з санкцією статті – до 5 років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

