У Вінницькій області вантажний потяг на смерть збив людину

У Вінницькій області вантажний потяг на смерть збив людину

11:00 10.08.2017
У Вінницькій області вантажний потяг на смерть збив людину

Напередодні, на станції Пурпурівці вантажний потяг сполученням «Хмельницький – Генічевськ» здійснив наїзд на 65-річну жінку. Від отриманих травм потерпіла загинула на місці пригоди.

Як розповів т.в.о начальника Вінницького відділення поліції Володимир Овчарук, повідомлення до поліції надійшло близько 18:00 години від диспетчера станції. На місце події виїхала слідчо-оперативна група для з’ясування обставин та документування події.

Зі слів машиніста, помітивши жінку на коліях, він подав звуковий сигнал та застосував екстрене гальмування, однак не встиг зупинити потяг. Потерпіла не відреагувала, відтак уникнути наїзду не вдалося.

Травми, отримані потерпілою, виявились не сумісні з життям. Тіло жінки направлено на судово-медичну експертизу.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 276 КК України (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту). За таке правопорушення передбачено покарання до 10 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області

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