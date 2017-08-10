На Харківщині поліція розшукує ґвалтівника 33-річної жінки

На Харківщині поліція розшукує ґвалтівника 33-річної жінки

11:20 10.08.2017
На Харківщині поліція розшукує ґвалтівника 33-річної жінки

Поліцією Харківщини розшукується чоловік, який підозрюється у зґвалтуванніЗа словами 33-річної постраждалої, 8 серпня близько 21:30 на території 4-го мікрорайону міста Первомайський малознайомий чоловік із застосуванням фізичного насильства зґвалтував її.З відповідною заявою жінка звернулася до поліції Первомайського відділу поліції.

У скоєнні кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється раніше судимий 32-річний місцевий мешканець.

Вживаються заходи щодо встановлення його місцезнаходження та затримання.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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