На Харківщині поліція розшукує ґвалтівника 33-річної жінки

Поліцією Харківщини розшукується чоловік, який підозрюється у зґвалтуванніЗа словами 33-річної постраждалої, 8 серпня близько 21:30 на території 4-го мікрорайону міста Первомайський малознайомий чоловік із застосуванням фізичного насильства зґвалтував її.З відповідною заявою жінка звернулася до поліції Первомайського відділу поліції.

У скоєнні кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється раніше судимий 32-річний місцевий мешканець.



Вживаються заходи щодо встановлення його місцезнаходження та затримання.



Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

