У Львівській області автомобіль влетів у дерево, водій ледве вижив

Дорожньо-транспортна пригода сталась о 14:33 на автодорозі Мостиська – Краковець у селі Малнів, Мостиського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Крайслер Вояджер», 40-річний мешканець одного з сіл Мостиського району, не впорався з керуванням, з’їхав в кювет, де зіткнувся з деревом.

Внаслідок автопригоди водія госпіталізовано в хірургічне відділення з діагнозом: «закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, гематома параорбітальної ділянки».

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області