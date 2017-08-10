У Львівській області автомобіль влетів у дерево, водій ледве вижив

У Львівській області автомобіль влетів у дерево, водій ледве вижив

16:00 10.08.2017
У Львівській області автомобіль влетів у дерево, водій ледве вижив

Дорожньо-транспортна пригода сталась о 14:33 на автодорозі Мостиська – Краковець у селі Малнів, Мостиського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Крайслер Вояджер», 40-річний мешканець одного з сіл Мостиського району, не впорався з керуванням, з’їхав в кювет, де зіткнувся з деревом.

Внаслідок автопригоди водія госпіталізовано в хірургічне відділення з діагнозом: «закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, гематома параорбітальної ділянки».

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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