Під час ДТП на Львівщині автомобіль розтрощив підводу, є поранені

Під час ДТП на Львівщині автомобіль розтрощив підводу, є поранені

11:40 10.08.2017
Під час ДТП на Львівщині автомобіль розтрощив підводу, є поранені

Внаслідок автопригоди водія автомобіля госпіталізовано в хірургічне відділення.

Дорожньо-транспортна пригода сталась напередодні о 23:49 в селі Тернава, Старосамбірського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля « Фольксваген Гольф», 34-річний житель міста Добромиль, не обрав безпечної швидкості руху та в’їхав у підводу під керуванням 46-річного місцевого мешканця.

Внаслідок автопригоди водія «Фольксвагена» госпіталізовано в хірургічне відділення з діагнозом: «розрив акроміально-ключичного зчленування, забійна рвана рана волосистого покриву голови, ескуризовані рани обох верхніх кінцівок і органів грудної клітки».

Правохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Яніна Соколовська
Головний редактор порталу «Известия в Україні»
Реакція українців на загибель Ірини Бережної - це був тест на людяність
08.08.2017
Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
Україна різна і українці різні. І у нашому розмаїтті - наша сила!
25.07.2017
Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії, правник
Вбивство у Дніпрі: Україна перетворюється на Дикий Захід
25.07.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.