Під час ДТП на Львівщині автомобіль розтрощив підводу, є поранені

Внаслідок автопригоди водія автомобіля госпіталізовано в хірургічне відділення.

Дорожньо-транспортна пригода сталась напередодні о 23:49 в селі Тернава, Старосамбірського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля « Фольксваген Гольф», 34-річний житель міста Добромиль, не обрав безпечної швидкості руху та в’їхав у підводу під керуванням 46-річного місцевого мешканця.

Внаслідок автопригоди водія «Фольксвагена» госпіталізовано в хірургічне відділення з діагнозом: «розрив акроміально-ключичного зчленування, забійна рвана рана волосистого покриву голови, ескуризовані рани обох верхніх кінцівок і органів грудної клітки».

Правохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області