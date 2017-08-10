Зовсім молода пара трагічно загинула під час ДТП на Хельниччині

Дорожньо-транспортна пригода сталася на автодорозі сполученням «Кам’янець-Подільський — Білогір’я» поблизу села Тарасівка Городоцького району.

Двоє хмельничан, 21-річний чоловік та 20-річна дівчина, їхали на автомобілі «Ford Transit Connect» в напрямку Сатанова. Поблизу села Тарасівка водій не врахував дорожньої обстановки, з’їхав у кювет, після чого автомобіль перекинувся і врізався в електроопору. Від отриманих травм молоді люди загинули на місці події.



По даному факту відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами» Кримінального кодексу України. Слідчі з’ясовують причини, які призвели до ДТП.

За матеріалами ВК ГУНП у Хмельницькій області

