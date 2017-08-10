На Прикарпатті іноземну громадянку безжально вбили молотком

Завдяки оперативним та скоординованим діям працівників усіх підрозділів поліції Коломийщини оперативно були здобуті докази причетності підозрюваного, 37-річного жителя с.Марківка Коломийського району, до жорстокого вбивства громадянки Молдови, а відтак його затримання.

За допомогою до місцевих правоохоронців звернулись жителі Республіки Молдова, які повідомили про зникнення їхньої знайомої 48-річної жінки.

В ході проведення першочергових слідчих (розшукових) дій встановлено, що 8 серпня в обідню пору, жінка ходила вулицею у с.Марківка, пропонуючи жителям села купити посуд (каструлі). Так вона на вулиці зустрілася з місцевим жителем, який, зацікавившись товаром, запросив її до свого будинку, щоб оглянути його.

Поспілкувавшись з подорожньою, господар запропонував жінці пригостити її. Налив чарку, другу, а потім між захмелілими виник конфлікт на побутовому ґрунті в ході якого у нього виник умисел на позбавлення її життя. Чоловік, озброївшись молотком, наніс потерпілій декілька ударів у голову, від яких вона померла на місці. З метою приховання слідів злочину, нетверезий підозрюваний тачкою вивіз тіло у лісопосадку, де, як пізніше повідомив правоохоронцям, мав намір його знищити шляхом спалення.

Наразі чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України, вирішується питання про оголошення йому підозри у скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За матеріалами ВК ГУНП в Івано-Франківській області