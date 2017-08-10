На Запоріжжі рятувальники допомогли жінці, яка впала у глибокий підвал

О 21:34 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що у с. Хмельницьке Чернігівського району 81-річна жінка впала у підвал та самостійно не змогла піднятися.

Як з’ясувалося на місці події, що у підвалі 2 метрової глибини лежить жінка та іде подальше руйнування перекриття будівельних конструкцій.

Бійці ДСНС за допомогою рятувальних мотузок та пожежних поясів витягли постраждалу та передали медикам. Лікарі діагностували жінці перелом шийки бедра до госпіталізували до Чернігівської ЦРЛ.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Запорізькій області