Поліція Дніпра шукає свідків серйозної ДТП за участі моторолера

Допоможіть розшукати свідків ДТП.

02 липня 2017 року близько 17:30 на перехресті вул. Калинової та вул. Академіка Образцова м. Дніпро відбулось зіткнення автомобіля «Toyota Rav 4» та моторолера «Aprilia». В результаті ДТП водія моторолера було доставлено до лікарні.

Відомості за даним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 286 КК України.



Просимо всіх свідків та очевидців пригоди, а також власників відеореєстраторів повідомити корисну інформацію за телефоном 097-97-095-47, 093-374-75-00.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області

