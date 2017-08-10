Поліція Дніпра шукає свідків серйозної ДТП за участі моторолера

Поліція Дніпра шукає свідків серйозної ДТП за участі моторолера

18:00 10.08.2017
Поліція Дніпра шукає свідків серйозної ДТП за участі моторолера

Допоможіть розшукати свідків ДТП.

02 липня 2017 року близько 17:30 на перехресті вул. Калинової та вул. Академіка Образцова м. Дніпро відбулось зіткнення автомобіля «Toyota Rav 4» та моторолера «Aprilia». В результаті ДТП водія моторолера було доставлено до лікарні.

Відомості за даним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 286 КК України.

Просимо всіх свідків та очевидців пригоди, а також власників відеореєстраторів повідомити корисну інформацію за телефоном 097-97-095-47, 093-374-75-00.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області

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