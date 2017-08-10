На Львівщині прикордонники запобігли незаконному вивозу дітей за кордон

У пункт пропуску «Шегині» на виїзд з України прибула громадянка України з двома неповнолітніми дітьми, 2009 та 2014 року народження.

Під час перевірки документів жінка пред’явила нотаріально засвідчений дозвіл батька на вивіз дітей за кордон. Але як з’ясувалось, дане доручення було недійсне та отримане у незаконний спосіб. На момент видачі дозволу чоловік знаходився за межами України.

По даному факту було поінформовано представників Національної поліції про ознаки можливого кримінального правопорушення ст. 358 ККУ (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів).

За матеріалами прес-центру Держприкордонслужби України