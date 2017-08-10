На Хмельниччині 19-річному юнаку проломили голову пляшкою

Подія сталася близько 01-ї години ночі на літній терасі кафе-бару, розташованого по вулиці Хмельницьке шосе в Кам’янці-Подільському.

Між потерпілим та його кривдником, які відпочивали в різних компаніях, виникла суперечка, в ході якої 32-річний підозрюваний декілька разів кулаками вдарив юнака в обличчя, а потім схопив пляшку з горілкою і наніс ще один удар в голову.



У результаті 19-річного юнака з проламаним черепом госпіталізували в нейрохірургічне відділення Кам’янець-Подільської міської лікарні. Наразі його життю нічого не загрожує.



Кривднику потерпілого вже оголосили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 «Умисне тяжке тілесне ушкодження» Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

За матеріалами ВК ГУНП у Хмельницькій області

