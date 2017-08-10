На Тернопільщині дебошира затримали за напад на офіцера поліції

На Тернопільщині дебошира затримали за напад на офіцера поліції

14:20 10.08.2017
На Тернопільщині дебошира затримали за напад на офіцера поліції

33-річного жителя Борщівського району затримано в порядку статті 208 КПК та поміщено до ізолятора тимчасового тримання за те, що накинувся на лейтенанта поліції.

Щодо зловмисника розпочато кримінальне провадження за умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків.
Лейтенант Борщівського відділення поліції у складі слідчо-оперативної групи прибув на виклик про конфлікт, який виник у одній з крамниць райцентру.

Неадекватний відвідувач нецензурно лаявся, грубо порушував громадський порядок, через це на деякий час було припинено роботу магазину. Чоловік став агресивно реагувати і на людей у формі.

Спочатку зловмисник нецензурно висловлювався в адресу поліцейських, а під час доставлення хулігана до відділеня поліції в салоні службового авто він накинувся на лейтенанта поліції та наніс йому декілька ударів в плече.

Правоохоронець звернувся за меддопомогою в центральну районну лікарню. Лікарі діагностували у нього втовчення лівого плеча та внутрішньо-шкірну гематому.

Як встановили слідчі, затриманий в минулому вже притягувався до кримінальної відповідальності за наркозлочини. За фактом злочину відкрите кримінальне провадження згідно частини 2 статті 345 ККУ. Відповідатиме нападник і за хуліганські дії у торговому закладі згідно статті 296 ККУ.

За матеріалами ВК ГУНП у Тернопільській області

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