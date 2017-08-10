Під час ДТП на Тернопільщині постраждав один із водіїв

Під час ДТП на Тернопільщині постраждав один із водіїв

14:40 10.08.2017
Під час ДТП на Тернопільщині постраждав один із водіїв

Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася у місті Монастириська.

Постраждали житель Хмельниччини та Вінниці.

Слідчо-оперативна група виїздом на місці події встановила, що водій авто ТАТА, 39-річний житель Хмельницької області, рухався автодорогою сполученням Івано-Франківськ-Тернопіль.

В райцентрі у авто раптово заклинило колесо. Транспорт виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автвікою SKODA SUPER.

В результаті аварії водій іномарки, 57-річний вінничанин з струсом мозку та численними травмами госпіталізований до райлікарні.

У водіїв взято забори крові на вміст алкоголю в крові. Автомобілі поміщено на арешт майданчик.

Правоохоронці встановлюють усі деталі ДТП.

За матеріалами ВК ГУНП у Тернопільській області

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