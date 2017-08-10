Під час ДТП на Тернопільщині постраждав один із водіїв
Під час ДТП на Тернопільщині постраждав один із водіїв
Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася у місті Монастириська.
Постраждали житель Хмельниччини та Вінниці.
Слідчо-оперативна група виїздом на місці події встановила, що водій авто ТАТА, 39-річний житель Хмельницької області, рухався автодорогою сполученням Івано-Франківськ-Тернопіль.
В райцентрі у авто раптово заклинило колесо. Транспорт виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автвікою SKODA SUPER.
В результаті аварії водій іномарки, 57-річний вінничанин з струсом мозку та численними травмами госпіталізований до райлікарні.
У водіїв взято забори крові на вміст алкоголю в крові. Автомобілі поміщено на арешт майданчик.
Правоохоронці встановлюють усі деталі ДТП.
За матеріалами ВК ГУНП у Тернопільській області