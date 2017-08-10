Поліція Херсонщини затримала грабіжника, який побив та порізав жертву

Поліція Херсонщини затримала грабіжника, який побив та порізав жертву

15:00 10.08.2017
Поліція Херсонщини затримала грабіжника, який побив та порізав жертву

Жертвою нападу став 38-річний підприємець з Каховського району. У його будинок через вікно проник невідомий, побив господаря, вдарив його гострим предметом у живіт, після чого забрав 15 тисяч доларів і втік.

Потерпілого госпіталізували до лікарні, стан його здоров’я задовільний.
Чоловік розповів, що того дня на роботі йому стало зле і він раніше повернувся додому.

Спочатку нічого підозрілого не помітив, вхідні двері та замок були цілі. Коли він ліг відпочивати, то почув сторонні звуки з сусідньої кімнати. Зайшовши всередину, він побачив невідомого чоловіка, який обшукував кімнату. Зловмисник одразу ж накинувся на господаря, завдав йому тілесні ушкодження, забрав гроші, після чого втік.

Потерпілий добре запам’ятав прикмети нападника і описав їх поліцейським. Оперативники встановили, що схожий за описами чоловік знаходиться в розшуку за скоєння ряду крадіжок з будинків, в тому числі у крадіжці 23-х тисяч гривень у своєї співмешканки.

- Ми провели ряд оперативно-розшукових заходів та встановили місцезнаходження тричі судимого підозрюваного. Його затримали в одному з населених пунктів району. Там він переховувався в будинку знайомих, - повідомив начальник Каховського відділу поліції Андрій Третяк.

Потерпілий упізнав зловмисника. Також поліцейські встановили, що 33-річний затриманий знаходиться у розшуку в місті Одеса за скоєння майнових злочинів.

Наразі зловмисник затриманий.

За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області

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