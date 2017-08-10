Двох молодиків, які безжально вбили пенсіонера, засуджено на Донеччині

Двох молодиків, які безжально вбили пенсіонера, засуджено на Донеччині

15:21 10.08.2017
Двох молодиків, які безжально вбили пенсіонера, засуджено на Донеччині

У суді прокурором Димитровського відділу Красноармійської місцевої прокуратури повністю доведено провину двох чоловіків у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст. 115 КК України (умисне вбивство).

Подія сталася  27 червня 2016 року у Мирнограді Донецької області.  Хлопці віком 17 та 20 років розпивали спиртні напої разом із 63-річним чоловіком. Знаходячись у стані алкогольного сп’яніння між двома товаришами та їх новим знайомим виникла сварка, у результаті якої молоді люди нанесли чоловікові чисельні удари руками і ногами у різні частини тіла. Від отриманих травм та переломів чоловік помер.

У судовому засіданні провина молодиків повністю підтверджена доказами, зібраними під час досудового слідства.

За принципової позиції процесуального керівника Димитровським міським судом вбивць визнано винними та засуджено до 10 років позбавлення волі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Донецької області

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