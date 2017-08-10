Прокуратура Запоріжжя домоглась суворішого покарання для стрілка, що поранив людину

За принципової позиції прокуратури області судом апеляційної інстанції у зв’язку з м’якістю покарання скасовано вирок суду першої інстанції.

Так, вироком Токмацького районного суду Запорізької області визнано винним у вчиненні злочину зловмисника, який в селі Ударник Токмацького району Запорізької області з обрізу мисливської рушниці здійснив постріл у місцевого жителя, спричинивши потерпілому тяжкі тілесні ушкодження, небезпечні для життя в момент заподіяння. Згідно з вироком суду йому призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років.

Не погоджуючись з вказаним вироком, прокурором внесено апеляційну скаргу, яку 09 серпня 2017 року апеляційним судом Запорізької області задоволено – вирок суду першої інстанції скасовано і винесено новий, яким обвинуваченого засуджено до 7 років позбавлення волі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Запорзької області