На Одещині керівника селищної ради затримали на чималому хабарі

Прокуратура Одеської області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди).

У ході розслідування слідчі обласної прокуратури спільно зі співробітниками Управління Служби безпеки України в Одеській області викрили «на гарячому» під час отримання хабара керівника Захарівської селищної ради. За даними слідства, неправомірну вигоду мали передавати двома частинами, меншу з яких у сумі 15 тисяч гривень представник органу місцевого самоврядування одержала раніше.

Правоохоронці викрили посадову особу під час отримання другої частини обумовлених коштів у розмірі 30 тисяч гривень від представника підприємства за підписання рішення селищної ради про надання дозволу на розробку детального плану території, а також підписання завдання на розробку цього плану. Слід зазначити, що у подальшому детальний план території є підставою для укладення договору оренди на земельну ділянку.

Наразі тривають першочергові слідчі дії. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі прокуратури Одещини.

За матеріалами прес-служби прокуратури Одеської області