На Черкащині суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві брата

На Черкащині суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві брата

16:22 10.08.2017
На Черкащині суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві брата

Монастирищенським відділом Уманської місцевої прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом умисного вбивства, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого  ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 06.08.2017 в одному з сіл Монастирищенського району місцевий житель, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, під час суперечки умисно наніс ряд ударів рідному брату в область голови, спричинивши останньому тілесні ушкодження, від яких наступила смерть потерпілого.

Зловмисник з місця події зник.

Завдяки своєчасним оперативно-розшуковим заходам особу затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Затриманий – непрацюючий 46-річний громадянин, який в минулому вже мав проблеми із законом та відбував покарання в місцях позбавлення волі.

Останньому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) Кримінального кодексу України.Стосовно підозрюваного обрано запобіжний захід тримання під вартою.

Досудове розслідування триває, його хід перебуває на контролі прокуратури області.

За матеріалами прес-служби прокуратури Черкаської області.

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