У Києві три жінки заарештовані за збут важких наркотиків

За клопотанням Київської місцевої прокуратури №2 суд арештував трьох зловмисниць, викритих на незаконному зберіганні з метою збуту наркотичної речовини – метадону.

Правоохоронці затримали трьох жінок ромської національності на території Микільського лісництва на вул. Старобориспільській, що у Дарницькому районі міста. Під час обушків у затриманих було виявлено 2,6 грама розфасованого у поліетиленові пакети наркотичного засобу метадон.

Наразі зловмисницям повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 307 КК України (незаконне зберігання наркотичний засобів, з метою збуту, вчинений за попередньою змовою групою осіб). За клопотанням місцевої прокуратури жінкам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

За вчинене їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією належного їм майна.

За матеріалами прес-служби прокуратури Києва