На Вінниччині суд не відпустив іноземців, що їх підозрюють у тяжкому злочині

На Вінниччині суд не відпустив іноземців, що їх підозрюють у тяжкому злочині

19:01 10.08.2017
На Вінниччині суд не відпустив іноземців, що їх підозрюють у тяжкому злочині

Зокрема прокуратурою Вінницької області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України – вимагання вчинене групою осіб.

У ході досудового розслідування встановлено, що 16.07.2017 двоє  іноземців нанесли тілесні ушкодження мешканцю м. Вінниці, вимагаючи при цьому у нього 3 тис. дол. США.  Оскільки належної суми у потерпілого не було зловмисники погрожуючи  застосуванням насилля вимагали кошти у його родичів.
Підозрюваних в чиненні злочину затримано в порядку ст. 208 КПК України, повідомлено про підозру та Вінницьким міським судом 28.07.2017 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під варто.

Рішення суду про обраний запобіжний захід стороною захисту оскаржено в апеляційному порядку.

За результатами розгляду скарги апеляційним судом Вінницької області підозрюваним залишено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі досудове розслідування триває. Здійснюються всі необхідні процесуальні дії.

За матеріалами прес-служби прокуратури Вінницькій області

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