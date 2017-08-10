На Вінниччині суд не відпустив іноземців, що їх підозрюють у тяжкому злочині
На Вінниччині суд не відпустив іноземців, що їх підозрюють у тяжкому злочині
Зокрема прокуратурою Вінницької області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України – вимагання вчинене групою осіб.
У ході досудового розслідування встановлено, що 16.07.2017 двоє іноземців нанесли тілесні ушкодження мешканцю м. Вінниці, вимагаючи при цьому у нього 3 тис. дол. США. Оскільки належної суми у потерпілого не було зловмисники погрожуючи застосуванням насилля вимагали кошти у його родичів.
Підозрюваних в чиненні злочину затримано в порядку ст. 208 КПК України, повідомлено про підозру та Вінницьким міським судом 28.07.2017 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під варто.
Рішення суду про обраний запобіжний захід стороною захисту оскаржено в апеляційному порядку.
За результатами розгляду скарги апеляційним судом Вінницької області підозрюваним залишено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Наразі досудове розслідування триває. Здійснюються всі необхідні процесуальні дії.
За матеріалами прес-служби прокуратури Вінницькій області